امرأة هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة في عمر الـ104!

العالم- منوعات



وقالت الصحيفة :إن قراءة الجريدة لمدة ساعتين يوميا هي أكثر ما تتطلع إليه كوتياما كل صباح.

وقالت إنه منذ حوالي قرن من الزمان، كان روتين كوتياما اليومي هو نفسه إلى حد كبير، حيث تنهض في وقت مبكر فى منزلها في قرية ثيروفانتشور في ولاية كيرالا، وتبدأ عملها اليومي في الطهي والتنظيف وإطعام الأبقار والدجاج.

ولكن الآن ، كل صباح ، هناك شيء جديد تستيقظ من أجله، حيث تنتظر بفارغ الصبر تسليم صحيفة مالايالا مانوراما المحلية، التي تستطيع قراءتها بعد تلقيها الدروس لمدة عام من قبل جارتها.

وقالت الصحيفة إن كوتياما تقرأ الأخبار لمدة ساعتين وتبقي نفسها على اطلاع بما يجري في العالم. لكن في الأشهر الأخيرة فقط تمكنت من تحقيق حلمها هذا ، حيث بدأت في أبريل أخيرًا في تعلم القراءة.

وقالت: “كنت دائمًا أشعر بالفضول بشأن ما كان يحدث في جميع أنحاء العالم. في مناسبات عديدة ندمت على عدم قدرتي على قراءة الصحف وكنت أحث الأجيال الشابة في المنزل على قراءة الصحف لي. كنت أرغب دائمًا في كتابة اسمي وعنواني “.

بعد شهور من الدروس المسائية ، قررت إجراء امتحان محو الأمية الأساسي بولاية كيرالا الشهر الماضي ، وكانت أكبر امرأة سناً تقوم بذلك. وحصلت على درجة 89٪ في القراءة والكتابة و 100٪ في الرياضيات. وكانت النتيجة التي نالت الثناء من وزير التعليم بالولاية ، الذي غرد: “العمر ليس عائقا أمام المعرفة. مع أقصى درجات الاحترام والحب ، أتمنى لكوتياما ولجميع المتعلمين الجدد الأفضل.”