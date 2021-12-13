الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو غراف

شاهد: علم فلسطين يرفع على اكتاف اللاعبين الجزائرييين

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

بعد فوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العرب 2021، لم ينس لاعبو منتخب الجزائر فلسطين خلال احتفالهم.

روابط ذات صلة

شاهد.. احتفاء فلسطيني بمنتخب الجزائر وبرفعه لعلم فلسطين بعد فوزه على المغرب

'مصر -تونس' و'قطر-الجزائر'..موعد مباريات نصف نهائي كأس العرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باقري كني: حققنا تقدّماً جيداً في فيينا يمكنه أن يهيّئ لمفاوضات جدّية

في ريف الحسكة الشمالي.. 'قسد' تعتقل شخصين بالدرباسية و3 اشقاء في التويمين

فيديو غراف شاهد: علم فلسطين يرفع على اكتاف اللاعبين الجزائرييين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-12-2021

قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى

محامي تحالف الفتح.. المحكمة الاتحادية ستؤجل النطق بالحكم بدعوى الطعن بالانتخابات