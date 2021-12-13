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في ريف الحسكة الشمالي..

'قسد' تعتقل شخصين بالدرباسية و3 اشقاء في التويمين

'قسد' تعتقل شخصين بالدرباسية و3 اشقاء في التويمين
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت تنسيقيات المسلحين على التليغرام، ان مسلحي ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)" اعتقلوا شخصين اثنين من بلدة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي.

العالم - سوريا

واوضحت التنسيقيات ان التهمة التي وجهها مسلحو "قسد" للمتهمين هي التواصل مع فصائل "الجيش الحر" الموالية لتركيا.

في هذه الاثناء، اعتقل مسلحو "قسد" ثلاثة أشقاء أثناء مداهمتهم بلدة التويمين بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

كما افادت التنسيقيات ان مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة أحد المسؤولين في "قسد" المدعو "رامي احمد العوفات" قرب جزرة الميلاج بريف دير الزور الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابته.

واضافت ان القوات الأمريكية سيرت دورية عسكرية في بلدة القحطانية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

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