شاهد: مراسل العالم في مأرب يكشف تفاصيل مقتل ناصر الذيباني

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل العالم ان قائد بارز في قوات هادي قد قتل وهو اللواء ناصر الذيباني وهو الذي يشغل رئيس ما يسمى بـ "هيئة العمليات الحربية" ضمن عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات العدوان.

وتشير مصادر الى ان الذيباني قتل اثر قصف صاروخي على احدى المعسكرات التابعة لقوى العدوان داخل المدينة وايضا بالتزامن مع مواجهات عنيفة تشهدها السلسلة الجبلية الجنوبية المطلة على مدينة مأرب وهي سلسلة جبال البلك الاوسط والشرقي.

وحاول مرتزقة العدوان مساء امس بزحف كبير بدعم من طيران العدوان السعودي لاستعادة هذه السلسلة الجبلية الاستراتيجية وفشلوا رغم ان طيران العدوان السعودي شن اكثر من ثلاثين غارة.

وتكبد مرتزقة العدوان خلال هذا الهجوم سقوط عشرات من القتلى واجبروا على التراجع.

كما حققت القوات اليمنية انتصارات كبيرة خلال الساعات الماضية بهذه السلاسل المهمة خاصة في محيط الفلج والذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة مأرب بالاضافة الى التقدم في جبل البلك الاوسط وفي وادي اللجمة والنقيعة وهي مناطق مهمة في وادي عبيدة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...