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المحكمة الاتحادية تؤجل موعد المرافعة بشأن نتائج الانتخابات

المحكمة الاتحادية تؤجل موعد المرافعة بشأن نتائج الانتخابات
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن الغاء نتائج الانتخابات.

العالم - سوريا

وافادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من كانون الاول الحالي".

يذكر أن المحكمة الاتحادية، كانت قد أجلت البت في الطعون على نتائج الانتخابات إلى اليوم الاثنين المصادف 13 من كانون الاول.

وفي هذا الصدد، لفت الخبير القانوني طارق حرب في وقت سابق اليوم، إلى أن “المعطيات لا تؤيد أن اليوم سوف يشهد اصدار حكم قضائي أو هناك مؤشرات تدل على انتهاء دعوى الطعن في الانتخابات”، ورأى أن “المسألة لجميع المراقبين تبدو ابعد من ذلك، لكن ما يهمنا القول إن للمحكمة الصلاحية الكاملة في التعامل مع الدفوع والطلبات والبت بها وفقاً للقانون”.

وشدد الخبير القانوني، على أن “الجلسة سوف تُعقد بأي حال من الأحوال ولكن ما يسفر عن الجلسة غير معلوم، لكنني أظن بأن القرار سيكون التأجيل لموعد لاحق لاكمال التحقيقات أو اصدار القرارات”.

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