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محمد بن زايد يلتقي برئيس وزراء الإحتلال

محمد بن زايد يلتقي برئيس وزراء الإحتلال
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

استقبل ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، وذلك في أول لقاء رسمي بينهما منذ اتفاقية التطبيع بين الجانبين في أغسطس من 2020.

العالم - الإمارات

وبدأ "بينيت"، مساء أمس الأحد، أول زيارة لرئيس وزراء كيان الاحتلال إلى الإمارات، والتي سبق وتأجلت عدة مرات في عهد رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو".

واعتبر رئيس وزراء الاحتلال صباح اليوم، أن اتفاقية "أبراهام" أسست بنية جديدة وعميقة وراسخة للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية في هذه المنطقة، حسب تعبيره.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذه العلاقات "قائمة على تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة. والحكومتان الإسرائيلية والإماراتية تعملان على ذلك".

وحول انعكاسات اتفاقية "أبراهام" على المستوى الاقتصادي، قال بينيت إن "العلاقات توطدت في كافة المجالات (...)، وتم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسايبر (الأمن الإلكتروني)، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران".

ووقَّعت "إسرائيل" والإمارات، منتصف سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض وغضب عربي وإسلامي واسعين.

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