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مراسل العالم : انتشار واسع لعناصر الشرطة في عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم تحسبًا لتظاهرات اليوم

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

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