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جدل حول تقرير محكمة المحاسبات في تونس - الجزء الأول

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

الجدل حول تقرير محكمة المحاسبات في تونس وتحديات الانتعاش الصناعي في الجزائر وتضرر السياحة مجددا في المغرب ودعم الانشطة الثقافية في موريتانيا واي دور للشباب الليبي في الانتخابات المقبلة.

تساؤلات في تونس في شان تحول تقرير المحكمة المحاسباتي الى اداة لتصفية الحسابات في حين دعا الرئيس قيس سعيد مجددا الى الاسراع في بث القضايا المتعلقة بالمخالفات الانتخابية.

وفي ليبيا، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي بليبيا المقرر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تساؤلات عن دور الشباب في المشهد السياسي الليبي.

وفي المغرب، ينذر اغلاق الحدود جراء كورونا في المغرب بخسائر فادحة خاصة في القطاع السياحي وسط مخاوف من ان الانتعاش المأمول لن يتحقق.

وفي الجزائر، تسعى الجزائر منذ فترة لتحقيق الانعاش الصناعي في حين حدد الرئيس عبد المجيد تبون جملة من الصعوبات تواجه هذا القطاع بينها البيروقراطية غير الفعالة والفساد.

وفي موريتانيا، دعم مالي من وزارة الثقافة للهيئات والاندية الثقافية والرياضية في مسعا لاعطاء دفعة لهذا النوع من النشاطات التي شهدت ركودا خلال الفترة الماضية.

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