أطماع سياسة أردوغان في المنطقة - الجزء الاول

العالم – نوافذ

كان ان سقطت امبراطورية بعد الحرب العالمية الاولى مؤذنا بنهاية ما عرف بالرجل المريض. قرن دونه عام من الزمن مضى على معاهدة هي في اعين قادة تركية قيد مجحف يجب كسره.

ما زالوا يحاولون حبسنا في معاهدة لوزان.. سنبذل جهدنا لتحقيق اهدافنا لعام الفين وثلاثة وعشرين، تاريخ الخلاص من القيود المجحفة. وسنكون خلفا لخير سلف. فالنجاحات الحاسمة التي حققناها في مختلف الساحات الخارجية هي أوضح مؤشر على ارادتنا في حماية حقوق بلادنا ومصالحها.. هذا هو لسان حال قادة تركيا اليوم.. بعد ان كان شعارها صفر مشاكل في سياستها الخارجية أضحت اليوم اقرب الى صفر اصدقاء.

فهل هي عثمانية جديدة ومحاولة احياء ميراث لامبراطورية سادت ثم بادت.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. محمد نور الدين – خبير في الشؤون التركية

سمير الحسن – كاتب وباحث سياسي

د. وائل الأمام – باحث استراتيجي