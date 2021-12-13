الملك السعودي يتلقى رسائل من ملك البحرين وسلطان عمان

العالم - السعودية

وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هاتين الرسالتين تتعلقان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها.

وتسلم رسالة "حمد بن عيسى آل خليفة"، وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان بن عبد الله"، خلال استقباله، وزير الخارجية البحريني "عبداللطيف بن راشد الزياني"، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، حيث جرى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان "بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي"، تسلم "فيصل بن فرحان"، رسالة السلطان "هيثم بن طارق آل سعيد".