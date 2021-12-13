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قوات هادي تعترف بمقتل رئيس هيئة العمليات الحربية ناصر الذيباني مع 27 آخرين في مواجهات مع القوات اليمنية في جبال البلق جنوب مأرب

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

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