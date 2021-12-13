انتخابات ليبيا.. تحديات وسيناريوهات

ويأتي هذا خصوصا مع تبني المرشحين البارزين للرئاسة خطابات عامة من دون برامج سياسية واضحة وانكبابهم بدلا من ذلك على تأمين الدعم الاقليمي والدولي لهم.

في حين برزت دعوة المجلس الاعلى للدولة الى تأجيل الانتخابات وسط تزايد الخلافات حول القواعد والاساس القانوني للتصويت.

وقال الباحث السياسي سالم ابو خزام، الشعب الليبي خاصة ينتظر يوم 24 ديسمبر والموعد الذي حدد سابقا لاجراء الانتخابات في ليبيا.

واشار ابو خزام الى وجود معوقات حقيقية من داخل ادوات الحكم المؤقتة بعضها يعمل على عرقلة مسالة الانتخابات وصراع حقيقي لارجاء الانتخابات من حكومة الوحدة الوطنية او من مجلس الدولة او حتى من مجلس النواب.

واكد الباحث السياسي ان الشعب الليبي بالكامل يدفع بهذا الاتجاه ويعتبر يوم 24 ديسمبر هو عنوان لابد فيه ان تتم الانتخابات لان الشعب الليبي قد سأم تماما مسالة الحكومات المؤقتة وتأجيل الانتخابات.

من جهته قال الكاتب والاكاديمي احمد معيوف ان الشعب الليبي يسعى للوصول الى 24 ديسمبر.

واضاف انه بالنظر الى الاشكاليات التي ترافق الانتخابات والعملية الانتخابية ارى ان الاصوات التي تنادي بتأجيلها قد يكون لها فعل على الارض.

وارجع ان الوضع الامن والتدخل الخارجي من ضمن الاشكاليات الكثيرة التي قد تسبب في عرقلة الانتخابات.

واكد ان التدخل الخارجي لم ينتهي منذ عام 2011 في ليبيا بل زاد بعد حرب 2019 وان البندقية مازالت تحكم في ليبيا وحتى الان لم يتكون جيش يمكن ان يكون اداة في يد الحكومة للسيطرة على الامن في ليبيا.

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https://www.alalam.ir/news/5945648

https://www.alalam.ir/news/5945658