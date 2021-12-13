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منظمة الصحة العالمية:المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يشكل"خطرا عالميا كبيرا"مع بعض الأدلة بأنه مقاوم للقاحات لكن البيانات عن شدته محدودة

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

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