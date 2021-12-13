الرئيسان الايراني والتركماني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العالم - ايران

اعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي في محادثة هاتفية اليوم الاثنين مع الرئيس التركماني قربان قلي بيردي محمدوف، عن شكره على استضافة بلاده قمة التعاون الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي، وقال: لقد تم اتخاذ خطوات جيدة للتعاون في مجال الغاز وتنفيذ مبادلة الغاز بين تركمانستان وأذربيجان عبر إيران.

وشدد الرئيس الايراني على أهمية التعاون المشترك في مجال نقل وعبور البضائع بين البلدين، وقال : بجهود قادة البلدين ، تم اتخاذ إجراءات جيدة لتعزيز العلاقات الحدودية ، ومن خلال متابعة البلدين يمكن إزالة بعض العقبات القائمة.

واشار رئيسي حول التعاون العلمي والتكنولوجي بين طهران وعشق آباد، وقال: خلال الزيارة التي قمت بها إلى تركمانستان ، تم التبرع بعدد من المنتجات الإيرانية القائمة على المعرفة في مجالات الطب والخدمات الطبية إلى تركمانستان حتى نتمكن من التعاون الجيد في مجالات العلوم المعرفية والطب.

من جانبه شدد رئيس تركمانستان قربان قلي بيردي محمدوف في هذا الاتصال الهاتفي على أهمية التعاون بين دول الجوار، وقال: إن العلاقات بين تركمانستان وإيران ذات الحضارة العريقة، يجب أن تستمر ايضا في شكل تعاون في المنظمات الدولية.

واعتبر رئيس جمهورية تركمانستان مكانة التعاون التجاري والاقتصادي في العلاقات بين البلدين مهمة وقال: لإيران مكانة خاصة في مجال التطوير الطبي.

ووصف بيردي محمدوف اتفاقية تبادل الغاز بين أذربيجان وتركمانستان عبر الأراضي الإيرانية بانها مهمة، ودعا إلى إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في هذا المجال بين الدول الثلاث.

وأكد على الدعم المشترك لتنمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركمانستان، وقال: إن إيران وتركمانستان بلدان شقيقان، معربا عن تمنياته لإيران بالازدهار والسلام.