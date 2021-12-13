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المقداد يستقبل معاون وزير خارجية صربيا والوفد المرافق له

المقداد يستقبل معاون وزير خارجية صربيا والوفد المرافق له
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل حسام زيدان، ان وزير الخارجية والمغتربين السوري د.فيصل المقداد استقبل معاون وزير الخارجية الصربي فلاديمير ماريتيش والوفد المرافق له.

العالم - سوريا

وأكد المقداد خلال لقائه ماريتش والوفد المرافق له اليوم أهمية استكشاف الآفاق لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين مثمناً مواقف صربيا إزاء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.

من جانبه عبر ماريتش عن ارتياح بلاده للإنجازات التي حققتها سورية في مجال مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها كما أكد إرادة واستعداد بلاده لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة لكل من سورية وصربيا.

حضر اللقاء من الجانب السوري أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ولؤي فلوح مدير إدارة أوروبا ومن الجانب الصربي ميلان فياتوفيتش سفير صربيا بدمشق والمستشارة ايفونا بارغاريتش.

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