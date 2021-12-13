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على طريق الشهداء البحرينيين

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

الشهداء ادّوا بالدم رسالتهم ومضوا بهدوء بعد ان اختاروا الشهادة والمجد والخلود.

لكن لماذا نحن بحاجة الى الشهداء؟ ولماذا يسقط الشهداء في البحرين؟ لان لا سلام ولا آمال في هذه البلاد، حيث لا يرى المواطن البحريني الا القمع ونظاماً متغولاً في الظلم يتحكم في مصير شعب باكمله.

ولأن المشهد البحريني على هذه القسامة، ثار الشعب لتغيير جذري بعد ان ذاق ذرعاً بممارسات العائلة الحاكمة الديكتاتورية، فقدم عدد كبير من شبابه وشيبه ارواحه، لكي يمنعوا الاذلال ويفتحوا باب الحرية على مصراعيه فسلاح الشهادة لدى البحرينيين خيار اساسي في كفاحهم، وذلك أصبح للشهداء عيد سنوي معني في كلُّ بحريني آمن بقضية بلاده العادلة.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من العاصمة البريطانية لندن، امين عام حركة احرار البحريني الدكتور سعيد الشهابي

من برلين، الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى

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