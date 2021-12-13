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استئناف الرحلات الجوية بين جزيرة كيش ومسقط مع انخفاض انتشار كورونا

استئناف الرحلات الجوية بين جزيرة كيش ومسقط مع انخفاض انتشار كورونا
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

مع انخفاض انتشار فيروس كورونا، استؤنفت الرحلات الأسبوعية من جزيرة كيش إلى مسقط، ويتم نقل المسافرين الأجانب والسياح الى جزيرة كيش لزيارة نقاط اخرى في البلاد عبر جزيرة كيش.

العالم - ايران

وقال مسؤول العلاقات العامة والشؤون الدولية بشركة كيش للطيران "عادل نور علي"، اليوم الاثنين، بدأ إصدار التأشيرات السياحية الإيرانية في اطار ربط الجنوب بشمال إيران جواً بهدف استيعاب السياح الاجانب وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة وكذلك اهتمام السياح الأجانب بالمناظر التاريخية والترفيهية لجزيرةكيش وباقي المناطق السياحية في البلاد، .

ووفقًا لهذا المشروع، سیصل المسافرون والسياح من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان إلى جزيرة كيش وسيواصلون رحلتهم إلى باقي المدن الايرانية.

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