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اللواء باقري:القوات المسلحة الايرانية مستعدة لوضع خبراتها التدريبية والدفاعية في متناول القوات العمانية والمساهمة في بناء المشاريع في السلطنة

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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