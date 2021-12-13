الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

البطريرك يونان يدعو ابناء الحسكة للتشبث بأرضهم رغم الاحتلال

البطريرك يونان يدعو ابناء الحسكة للتشبث بأرضهم رغم الاحتلال
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان أن أبناء محافظة الحسكة في سوريا متجذرون بأرضهم رغم ضغوطات المحتلين والطامعين في هذه الأرض الطيبة.

العالم - سوريا

ودعا البطريرك يونان خلال لقائه محافظ الحسكة غسان خليل إلى وقف التدخل في شؤون سوريا من خلال الابتزاز بالعقوبات الدولية التي كان آخرها ما يسمى “قانون قيصر” الذي أرادوا منه تجويع الشعب السوري إلا أنه سيفشل لأن هذا الشعب مهما فرض عليه سيبقى بأرضه متمسكاً بوطنه.

وقال البطريرك: “نطلب من الرب أن يجمع القلوب والنفوس حول الوطن ويجب أن يكون أبناء هذه المحافظة في صف واحد ونصلي كي يحل الأمن والسلام والاستقرار على هذا البلد وأن تبقى هذه المحافظة عنواناً للتآلف والمحبة”.

من جانبه أشار محافظ الحسكة غسان خليل إلى أهمية الزيارة التي تعبر عن مدى حب أبناء سوريا لبلدهم وحرصهم عليه وقال: “نعمل في هذه المحافظة باتجاه تكريس حالة المحبة والتآخي والتآلف بين كل المكونات الاجتماعية”.

روابط ذات صلة

سوريا.. قصف تركي لقرية الدردارة بريف الحسكة

'حان وقت المحاسبة'.. منشورات تهدد 'قسد' شمال الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عون يؤكد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

برلماني أيرلندي يعلن تضامنه مع الناشط البحريني علي مشيمع

احتجاجات بمدن سودانية على إجراءات البرهان والشرطة تطلق الغاز

بالفيديو.. صحفي سوداني: البرهان يبحث عن الحل في الخارج

لوكاشينكو: أقنعنا آلاف من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. التصعيد الصهيوني في الضفة المحتلة وخيارات المقاومة