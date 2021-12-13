البطريرك يونان يدعو ابناء الحسكة للتشبث بأرضهم رغم الاحتلال

العالم - سوريا

ودعا البطريرك يونان خلال لقائه محافظ الحسكة غسان خليل إلى وقف التدخل في شؤون سوريا من خلال الابتزاز بالعقوبات الدولية التي كان آخرها ما يسمى “قانون قيصر” الذي أرادوا منه تجويع الشعب السوري إلا أنه سيفشل لأن هذا الشعب مهما فرض عليه سيبقى بأرضه متمسكاً بوطنه.

وقال البطريرك: “نطلب من الرب أن يجمع القلوب والنفوس حول الوطن ويجب أن يكون أبناء هذه المحافظة في صف واحد ونصلي كي يحل الأمن والسلام والاستقرار على هذا البلد وأن تبقى هذه المحافظة عنواناً للتآلف والمحبة”.

من جانبه أشار محافظ الحسكة غسان خليل إلى أهمية الزيارة التي تعبر عن مدى حب أبناء سوريا لبلدهم وحرصهم عليه وقال: “نعمل في هذه المحافظة باتجاه تكريس حالة المحبة والتآخي والتآلف بين كل المكونات الاجتماعية”.