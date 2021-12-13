الحيكم يدعو للنظر بطعون نتائج الانتخابات العراقية بشفافية

العالم - العراق

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ، أن "السيد الحكيم التقى وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، حيث تم بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الانتخابات الأخيرة وما سببته من إرباك نتيجة انعدام التوازن في أغلب الساحات الوطنية، فضلاً عن مناقشة الاستحقاقات والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة ".

ودعا الحكيم وفقاً للبيان الى "النظر بالطعون والشكاوى من قبل المحكمة الاتحادية، إذ أنه يصب في مصلحة المعترضين والفائزين فكلما كان النظر بالطعون جدياً وشفافاً ، عزز مكانة الفائزين من جميع الكتل السياسية"، مشدداً على "أهمية المرحلة المقبلة وصعوبتها".

وجدد الحكيم تحذيره "من هذه المرحلة قبل الانتخابات إذا ما خرجت بمعادلة غير متوازنة"، محمِّلا "الجميع مسؤولية التنازل للمصلحة الوطنية العليا للبلاد التي تصب في خانة الجميع".

وأضاف، أن "الحكومة المقبلة تنتظرها الكثير من المهام الجسام على المستوى الخدمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لذا لابدَّ من تشكيل حكومة تستند إلى معادلة ثابتة ورصينة قادرة على تحقيق التوازن التنفيذي والتشريعي".