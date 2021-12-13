لوكاشينكو: أقنعنا آلاف من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم

العالم ـ أوروبا

وقال لوكاشينكو خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون "تي آر تي" التركية: "نحن نفي بالوعود، وبدورنا أقنعنا آلاف عدة من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي، الذي كان ينبغي أن يستقبل ألفي شخص على الأقل من تلك العائلات التي لديها أطفال موجودة الآن في هذا المخيم المرتجل، لم يتحرك بمقدار سنتيمتر واحد".

وأردف: "لذلك، إذا رفض الناس الذهاب إلى أوروبا، فسنقنعهم بالعودة إلى وطنهم، وإذا أرادوا البقاء في بيلاروسا، فلدينا قانون، وسنتصرف بصرامة وفقا للقانون".

ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، اليوم، أن لوكاشينكو وعد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بأن بلاده "ستحاول إقناع الناس، بالعودة إلى وطنهم إذا أراد أحدهم ذلك".

واندلع خلافا بين دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسا حول المهاجرين، حيث تتهم بروكسل مينسك باستخدام المهاجرين "كسلاح" للرد على العقوبات الأوروبية، حيث أعلنت بولندا ولاتفيا وليتوانيا عن تزايد تدفق المهاجرين.