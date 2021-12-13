المفوضية العراقية تعلن تثبيت 1333 من موظفي العقود

العالم - العراق

وقالت المفوضية في بيان، إنه "بإعلان النتائج النهائية لانتخاب مجلس النواب العراقي 2021، انتهت العملية الانتخابية المبكرة التي أجرتها مفوضية الانتخابات في (83) دائرة انتخابية منتشرة في عموم أرجاء العراق وفقًا للمعايير الدولية بشفافية وحيادية وبنسبة مشاركة بلغت (44%) للتصويت العام والخاص بواقع (9.623.601) مصوتًا يمتلك بطاقة ناخب (طويلة وقصيرة الأمد)".



وأضافت، "إن باكورة العملية الانتخابية بدأت بمرحلة تسجيل وتحديث بيانات الناخبين بايومترياً واكبتها عملية تسجيل المرشحين والأحزاب والتحالفات المتنافسة، تبعتها مرحلة توزيع بطاقة الناخب البايومترية وآخرها مرحلة الاقتراع التي تمت في ظل مراقبة محلية ودولية وبحضور وكلاء المرشحين والأحزاب السياسية وبتغطية إعلامية واسعة وقد حظيت برضا وإشادة المجتمع الدولي".



وبينت، أنه "خلال يوم الاقتراع تم سحب بطاقات الاقتراع الالكترونية (قصيرة الأمد) من المصوتين البالغ عددهم ( 691.162 )، إذ تعمل المفوضية في الوقت الحالي على حصرها وتبويبها بالتنسيق مع مكاتب المحافظات الانتخابية تمهيدًا لإتلافها في وقت لاحق. كما وتعمل المفوضية على إدخال وحصر بيانات البطاقات البايومترية غير المستلمة وكذلك المسحوبة خلال التصويت الخاص البالغ عددها (812.915) بطاقة بايومترية في برنامج مُعد لذلك لاستئناف عملية التوزيع بعد صدور قرار من مجلس المفوضين يقضي بهذا الأمر".



وفيما يخص الجوانب اللوجستية، استرجعت المفوضية، بحسب البيان، "جميع المواد المتعلقة بيوم الاقتراع من الأجهزة الانتخابية البالغ عدد (57.944) جهاز تحقق وما يماثلها بالعدد من جهاز تسريع النتائج، فضلاً عن المواد الحساسة وغير الحساسة وتم حفظها في مخازن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية مع أخذ الأجراءات الأمنية وتدابير السلامة الوقائية اللازمة لحفظها".



على صعيد آخر، أشارت المفوضية إلى أنه "بتوجيه مباشر من قبل رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، تعمل دوائر وأقسام المفوضية على إعداد تقارير مفصلة عن أدائها لمراحل العملية الانتخابية بغية الوقوف على مكامن القوة والضعف في تنفيذ المهام وأخذ الدروس المستخلصة للاستفادة منها في تنفيذ العمليات الانتخابية اللاحقة".



وبالتنسيق المشترك بين المفوضية ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتطوير ملاكات المفوضية وبمختلف الاختصاصات لبناء القدرات الانتخابية، بحسب البيان.



وأكدت مفوضية الانتخابات، أنه "بسعي ومتابعة من رئيس مجلس المفوضين تم تثبيت (1333) موظفاً من موظفي العقود ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وما زالت الجهود مستمرة من المجلس لغرض تحويل موظفي العقود الانتخابية إلى عقود تشغيلية لما لهم من خبرات متراكمة كانت جزءاً من جهود إنجاح انتخابات مجلس النواب العراقي 2021".