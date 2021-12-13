بالفيديو ..موكب مهيب يودع الشهيد جميل الكيال بمدينة نابلس

العالم - فلسطين

وانطلق موكب الجنازة من أمام مستشفى رفيديا الحكومي بمدينه نابلس بجنازة عسكرية مهيبه شاركت فيها قوات الأمن الفلسطيني حيث حمل على الأكتاف ومن ثم انطلقت الجنازة إلى دوار الشهداء وسط المدينه حيث أقيمت صلاة الجنازة على الشهيد.

وهتف المواطنون بهتافات تمجد الشهيد والشهداء ووتوعد قوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار المقاومة الفلسطينية حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشهيد الكيال قد استشهد بعد إصابته برصاصة بالرأس فجر اليوم بعد اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمه بنابلس وإطلاق النار عليه بصورة مباشرة ومعتمدة حيث أعلن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله المستشفى.