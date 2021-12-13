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مصادر فلسطينية: فصائل المقاومة في غزة ستُجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة بهدف اثبات جاهزيتها لكافة السيناريوهات

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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