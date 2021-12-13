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مراسل العالم: الشعب السوداني لا يريد العسكر

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في السودان الزميل طارق ابو شورة ان الشعب السوداني هو الذي سيقرر من سيحكمه في الفترة القادمة.

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطية الشارع السوداني قال الزميل طارق ابو شورة لتغطية العالم الخاصة باحداث السودان ان الانتشار الكثيف للشرطة وقوات الامن في الخرطوم لن يحول دون توافد المتظاهرين. مؤكدا ان الشعب السوداني لا يريد العسكر في أي مفاوضات قادمة.

أبو شورة اضاف ان المتظاهرين يطالبون برحيل جميع اركان السلطة في شقيها العسكري والمدني وان يقرر الشعب مستقبل البلاد. مؤكدا رفعهم شعارات تطالب برحيل البرهان وحمدوك عن السلطة. كما اكد ان المتظاهرين يتوجهون الى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم وان قوات الامن تطلق الغازات المسيلة للدموع باتجاههم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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