مسؤول يمني يوجه رسالة لمنتخب بلاده قبل نزاله التاريخي مع السعودية

العالم- اليمن

وفحوى رسالة العزي التي نشرها في تويتر تقول : إلى منتخبنا البطل : "اليوم يومكم .. قلوبنا معكم والله معكم ، وشعبنا معكم وجيشنا واللجان معكم ، فهزوا الشباك ، وسددوا الأهداف وعودوا بالفوز" .. مع أطيب الأماني.

وأضاف "لاقلق على منتخبنا الا من المرتزقة فهم فقط وفقط من قد يضغطوا عليهم لهثا وراء المراضاة ، لذلك لن نعترف بخسارة منتخبنا على الاطلاق وفي حال خسروا سيكون لزاما علينا تأديب المرتزقة بشكل غير مسبوق ، يفهموها من الان"

وتترقب الجماهير اليمنية المتحمسة لفوز المنتخب اليمني للناشئين في هذا اللقاء الذي تعتبره لقاء حاسما في ظل ظروف العدوان.. والذي قد نال التصدر بجداره للنهائي حيث اسعدت إنجازاته المجتمع اليمني من صعده إلى شبوة وينتظر شوقا للقاء الاخير الذي سيجمع الفريقين في الساعة السابعة مساء بتوقيت اليمن.