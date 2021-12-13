الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول يمني يوجه رسالة لمنتخب بلاده قبل نزاله التاريخي مع السعودية

مسؤول يمني يوجه رسالة لمنتخب بلاده قبل نزاله التاريخي مع السعودية
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

وجه نائب وزير الخارجية في حكومة الانفاذ بصنعاء حسين العزي رسالة هامة للمنتخب اليمني لكرة القدم وذلك قبل ساعتين من بدء مباراته أمام المنتخب السعودي لكرة القدم للناشئين في المنافسة على كأس غرب اسيا.

العالم- اليمن

وفحوى رسالة العزي التي نشرها في تويتر تقول : إلى منتخبنا البطل : "اليوم يومكم .. قلوبنا معكم والله معكم ، وشعبنا معكم وجيشنا واللجان معكم ، فهزوا الشباك ، وسددوا الأهداف وعودوا بالفوز" .. مع أطيب الأماني.

وأضاف "لاقلق على منتخبنا الا من المرتزقة فهم فقط وفقط من قد يضغطوا عليهم لهثا وراء المراضاة ، لذلك لن نعترف بخسارة منتخبنا على الاطلاق وفي حال خسروا سيكون لزاما علينا تأديب المرتزقة بشكل غير مسبوق ، يفهموها من الان"

وتترقب الجماهير اليمنية المتحمسة لفوز المنتخب اليمني للناشئين في هذا اللقاء الذي تعتبره لقاء حاسما في ظل ظروف العدوان.. والذي قد نال التصدر بجداره للنهائي حيث اسعدت إنجازاته المجتمع اليمني من صعده إلى شبوة وينتظر شوقا للقاء الاخير الذي سيجمع الفريقين في الساعة السابعة مساء بتوقيت اليمن.

روابط ذات صلة

غدا.. اليمن والسعودية اشتباك من مسافة صفر وسط ترقب كبير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضمنهم 70 خبيرا عسكريا و 42 طيارا.. الكشف عن حجم مشاركة كيان الاحتلال في العدوان على اليمن

مشروع اسرائليلي يمنح حصانة قانونية لقتل الفلسطينيين!

شركة لادا تكشف عن سيارة كهربائية شبابية مميزة

مسؤول يمني يوجه رسالة لمنتخب بلاده قبل نزاله التاريخي مع السعودية

"عادة" خلال الأكل تهدد بخطر الوفاة بالقلب

بالصور.. العثور على كدس عتاد وعبوات ناسفة في سنجار بالعراق