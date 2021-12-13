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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات روسية بينها "مجموعة فاغنر" ردا على "أنشطة الأطراف المستهدفة" في أوكرانيا وسوريا وليبيا

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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