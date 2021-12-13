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إكسبو 2020.. توقيع عدة اتفاقيات تجارية مع الجناح السوري

إكسبو 2020.. توقيع عدة اتفاقيات تجارية مع الجناح السوري
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

وقع مسؤولو التنسيق التجاري من شركة “الرافدين للصناعة والتجارة” في الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي اتفاقية تصدير مع الشركة العالمية لمستلزمات الإنتاج الزراعي التابعة لجمهورية العراق، وذلك  بحضور المفوض العام للجناح السوري سفير سوريا في الإمارات غسان عباس، وعدد من أعضاء الجناح.

العالم - سوريا

كما تم التوقيع بحسب بيان ، على اتفاقية مع شركة النخبة لمستلزمات الإنتاج الزراعي للجمهورية اليمنية، تهدف إلى مد جسور التعاون و استكشاف الفرص الاقتصادية التي يطرحها إكسبو 2020 دبي، بما يخدم تعافي وتنامي الاقتصاد السوري.

وبحسب هذه الاتفاقية سيتم تأمين إمدادات قطاع الزراعة بضمان توريد الأسمدة، بما في ذلك حامض الفوسفوريك و NPK، وذلك بالجودة و الكميات المطلوبة و بأسعار تنافسية.

منسق القسم التجاري مناف عرنوس اعتبر أن هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية تطوير الأعمال المشتركة وتبادل للخبرة وتثمين الموارد والشبكات من أجل تحسين القدرات التنافسية في الإنتاج والتسويق، مع مراعاة تكامل الأنشطة بين الطرفين، وقال: “سنعمل بالتعاون مع شركائنا على خلق قيمة إضافية من خلال توحيد القدرات والاستفادة من مجالات التكامل بين العمليات التشغيلية وسلاسل التوريد والتسويق والتجارة”.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي ينظمها الجناح السوري في إكسبو 2020 ، والذي يعرض الشركات التجارية وأنشطتها ومشاركتها، و يكشف عن الفرص الموجودة في سوريا و الميزات التنافسية للمنتجات و الصناعات بما يتعلق بالجودة و التكلفة والتسعير.

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