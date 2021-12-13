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آبل أمام القضاء مجددا بسبب ساعاتها الذكية

آبل أمام القضاء مجددا بسبب ساعاتها الذكية
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

رفعت مجموعة من مستخدمي ساعات آبل الذكية دعوى قضائية جماعية أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، مطالبين شركة آبل بتعويضهم عن الأضرار التي سببتها لهم تلك الساعات.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الادعاءات على الشركة أشارت إلى أن العديد من ساعات Apple Watch ما عدا نماذج Series 7 عانت من مشكلات في البطاريات، وتسببت بانتفاخ بطاريات الساعات ما أسفر عن كسر شاشات الساعات وإصابة مستخدميها.

ويرعى أصحاب الادعاءات أن السبب في المشكلات المذكورة هو تجاهل آبل لإجراءات السلامة أثناء تصنيعها لتلك الساعات، وليس بسبب سوء الاستخدام، إذ أنها لم تترك مكانا كافيا في محيط البطاريات في حال تعرضت الأخيرة للانتفاخ حتى لا تتضرر بقية الأجزاء في الساعة.

وطالب أصحاب الادعاء شركة آبل بتعويضهم ماليا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء أعطال الساعات الذكية، كما طالبوا الشركة بالاعتراف بالعيوب التصنيعية لتلك الساعات.

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