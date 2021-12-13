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حماس والجهاد الاسلامي يبركان للشيخ رائد صلاح نيل حريته

حماس والجهاد الاسلامي يبركان للشيخ رائد صلاح نيل حريته
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تقدمت حركتا الجهاد الإسلامي، وحماس بالتهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمَّتنا العربية والإسلامية، وكل الأحرار في العالم، بمناسبة الإفراج عن شيخ الأقصى رائد صلاح من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقال دام 16 شهراً.

العالم - فلسطين

وباركت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، للشيخ رائد صلاح، وللحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني، الإفراج عنه من سجون العدو.

ودعت حركة الجهاد في ظلال هذه المناسبة المباركة، أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم إلى وحدة الصف والهدف، وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة، وتصويب البوصلة نحو مواجهة الاحتلال.

وبعثت حركة حماس، برسالة فخر واعتزاز إلى الشيخ رائد صلاح كرمز من رموز النضال والتضحية في شعبنا الفلسطيني، والمدافعين عن فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت "حماس" على أن سياسة الاحتلال في الملاحقة والتضييق والإبعاد والاعتقال، لن تفلح في تغييب رموز شعبنا الفلسطيني، عن ساحات النضال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

وذكرت أن الشيخ رائد صلاح العنوان الأبرز في كشف مخططات الاحتلال التي تستهدف المقدسات، والوقوف سداً منيعاً ضد تمريرها وإفشالها.

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حماس والجهاد الاسلامي يبركان للشيخ رائد صلاح نيل حريته

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