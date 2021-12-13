لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس توجه تهما لمسؤول سابق في إدارة ترامب

العالم ـ الأميركيتان

وكان ميدوز قد رفض المثول أمام لجنة التحقيق التي تسعى للحصول على معلومات حول عمل الإدارة الأمريكية السابقة، معتبرا أن استدعاءه للإدلاء بالشهادة "غير شرعي".

وأصدرت اللجنة المكونة من تسعة أعضاء تقريرا من 51 صفحة يوضح بالتفصيل أسئلتهم حول المستندات التي قدمها ميدوز إلى اللجنة، بما في ذلك 6600 صفحة من السجلات المأخوذة من حسابات البريد الإلكتروني الشخصية ونحو 2000 رسالة نصية.

ولم تنشر اللجنة الوثائق، لكنها قدمت تفاصيل حول جهود ميدوز لمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في قلب هزيمته في الانتخابات الرئاسية، والاتصالات التي أجراها مع أعضاء الكونغرس ومنظمي التجمع الحاشد عقد صباح يوم 6 يناير قبيل اقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت اللجنة إنها تريد معرفة المزيد عما إذا كان ترامب قد شارك في مناقشات بشأن استجابة الحرس الوطني والتي تأخرت لساعات مع تصاعد العنف على الشرطة في مبنى الكابيتول.

وبحسب التقرير فإن الوثائق التي قدمها ميدوز تظهر أنه أرسل بريدا إلكترونيا إلى شخص مجهول يقول إن عناصر الحرس الوطني سيكونون حاضرين "لحماية مؤيدي ترامب"، مشيرا إلى أن ميدوز "يتمتع بموقع فريد لتقديم معلومات أساسية، بعد أن لعب دورا رسميا في البيت الأبيض ودورا غير رسمي مرتبط بحملة إعادة انتخاب ترامب".