إذا كانت "إسرائيل" خدعت ترامب.. فما حال من طبّع معها من العرب؟!

العالم – كشكول

نقول، اذا كان هذا حال "اكبر دولة في العالم" مع الكيان الاسرائيلي، وهي دولة تمد هذا الكيان بكل اسباب الحياة، ولولا دعمها المتواصل والمُكلف، لما تمكن هذا الكيان ان يواصل الحياة، ترى كيف سيكون حال الانظمة العربية التي طبعت مع هذا الكيان، وتعتقد ان بامكانها ان تحصل على شيء منه في مقابل تطبيعها معه؟!.

حتى لا نغرق بالشعارت، وبالعموميات وبالكلام المجرد، سنأخذ تجربة دولة الامارات في التطبيع مع هذا الكيان، ورغم ان هذه التجربة لم يمر عليها وقت طويل، الا نها متخمة بالعبر والدروس.

من المعروف ان الامارات كانت قد اشترطت للدخول في اتفاق "ابراهام" التطبيعي ان تحصل على طائرات اف 35 او ما يعرف بالشبح، كما كان هناك حديث بان تحصل ايضا من الكيان الاسرائيلي على نظام الدفاع الجوي المعروف بـ"القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى و نظام"مقلاع داود" المضاد للصواريخ المجنحة، كما كان هناك حديث عن نقل النفط الاماراتي عبر الاراضي الفلسطينية المحتلة الى البحر الابيض المتوسط ومن ثم الى اوروبا.

بعد مرور اقل من عامين على اتفاقيات "ابراهام" التطبيعية بين الامارات والكيان الاسرائيلي، تم تجميد صفقة بيع طائرات اف 35 الامريكية الى الامارات، كما تم تجميد العمل بمد انبوب النفط من الاراضي الفلسطينية المحتلة الى سواحل البحر المتوسط لنقل النفط الاماراتي، واليوم ايضا تمد تجميد صفقة بيع "القبة الحديدية" و "مقلاع داود" ، اي ان الامارات لم تحقق اي من الاهداف المعلنة من اتفاقيات التطبيع مع "اسرائيل".

اللافت والاخطر من كل ما سبق، هو انه تم الاعلان عن سبب الغاء صفقة بيع منظومتي الدفاع الجوي الى الامارت، وهو العلاقات التجارية والاقتصادية الوثيقة التي تربط الامارات بايران، واعتبرت الصحافة "الاسرائيلية"، اتصال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد لإيران ولقاءه بالرئيس الايراني، ونظيره الإيراني، بانها تطورات "مقلقة" بالنسبة لـ"اسرائيل"!!.

من الواضح، ومن خلال ما جاء في الصحافة "الاسرائيلية"، ان الكيان الاسرائيلي بدأ بالتدخل وبشكل مباشر في شؤون الامارات، ومحاولة التأثير على توجهات سياستها الاقليمية، وخاصة ازاء ايران، فعندما تربط "اسرائيل" بيع انظمتها الدفاعية للامارات، بالعلاقات التجارية والاقتصادية المتينة التي تربطها بايران، فهذا يؤكد ان هذه العلاقات باتت مستهدفة من قبل "اسرائيل"، دون ان تأخذ الاخيرة مصلحة الامارات بنظر الاعتبار، وهي تحاول الاساءة الى علاقات الامارات مع جيرانها.

درس ترامب مع"اسرائيل"، يجب ان تقرأه الامارات، وجميع الانظمة العربية التي طبعت مع الكيان الاسرائيلي، بدقة ، فهذا الكيان الذي يتجرأ على خداع امريكا، وهي ولي نعمته، من اجل تحقيق اهدافه غير المشروعة، فانه على خداع هذه الانظمة اجرأ .