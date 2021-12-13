لماذا تصاعدت التهديدات الاسرائيلية مع بدء مباحثات فيينا؟

العالم- خاص بالعالم

واوضح الرواس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان الاحتلال لايريد معرفة نووية اصلاً لايران، وان المسألة لم تعد مسألة نسبة التخصيب او عدم التخصيب، او عدد المنشآت وغيرها، وانما المسألة مرتبطة رفضه للمعرفة النووية، لانه يدرك تماماً بان هذه المعرفة سوف تعزز الاقتصاد الداخلي الايراني والسلاح التقليدي، لذلك هو يبدي قلقاً من تطور الحالة العسكرية الايرانية على خلفية هذه المعرفة.

وشدد الرواس، على انه ليس بامكان الاحتلال القيام بعمل عسكري ضد النووي الايراني، وهو حلم صعب المنال والتحقيق باعتبار ان ايران ليست بالدولة السهلة كي يتم العدوان عليها، معتبراً ان تصاعد التهديدات الاسرائيلية مع بدء مباحثات فيينا، بانها وسيلة ضغط ليس إلا على الولايات المتحدة الامريكية لكي لا تعود وتوقع اتفاقاً آخر مع ايران.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق اعلاه..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5946203