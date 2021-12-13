مقتل جندي عُماني خلال مناورة بحرية مع باكستان

العالم- سلطنة عُمان

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بـ”وفاة الرقيب بحري علي بن عبدالرحمن البلوشي، وإصابة نائب العريف بحري سلطان بن سالم السليطني”.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع “أثناء تأدية الواجب الوطني على متن إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية المشاركة حاليًا مع القوات البحرية الباكستانية في التمرين العسكري المشترك (الثمر الطيب)”.

وأضافت أن “المجند المصاب نُقل إلى أحد المستشفيات العسكرية بمدينة كراتشي (جنوبي باكستان) لتلقي العلاج”.

ولم تذكر الوكالة العمانية ملابسات الحادث.

وتجري سلطنة عمان تدريبا بحريا مشتركا مع باكستان، خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر/كانون hgأول الجاري، باسم “الثمر الطيب”، بالمياه الإقليمية الباكستانية.