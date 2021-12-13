الاحتلال الأمريكي ينقل معدات عسكرية لقواعده بالحسكة

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لسانا: “أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت معدات عسكرية بينها عربات ودبابات تابعة لها من قاعدتها في مطار خراب الجير إلى داخل بلدة رميلان وذلك تمهيداً لنقلها إلى قواعد أخرى تابعة لها جنوب المحافظة”.

ولفتت المصادر إلى أنه وبالتزامن مع عمليات النقل أغلقت “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الطرقات في بلدتي معبدة ورميلان بريف القامشلي الشرقي كما أغلقت المحال التجارية لتأمين مرور دبابات الاحتلال.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي بشكل مستمر إلى تدعيم وتعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة عبر إدخال مواد لوجستية وآليات ومعدات عسكرية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي أو غيره من الممرات غير الشرعية التي تفتحها قوات الاحتلال بالتعاون مع “قسد” في منطقة الحدود بين سوريا والعراق.