الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال الأمريكي ينقل معدات عسكرية لقواعده بالحسكة

الاحتلال الأمريكي ينقل معدات عسكرية لقواعده بالحسكة
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي معدات عسكرية ودبابات وآليات من قاعدتها في مطار خراب الجير باتجاه بلدة الرميلان شرق القامشلي في سوريا.

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لسانا: “أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت معدات عسكرية بينها عربات ودبابات تابعة لها من قاعدتها في مطار خراب الجير إلى داخل بلدة رميلان وذلك تمهيداً لنقلها إلى قواعد أخرى تابعة لها جنوب المحافظة”.

ولفتت المصادر إلى أنه وبالتزامن مع عمليات النقل أغلقت “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الطرقات في بلدتي معبدة ورميلان بريف القامشلي الشرقي كما أغلقت المحال التجارية لتأمين مرور دبابات الاحتلال.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي بشكل مستمر إلى تدعيم وتعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة عبر إدخال مواد لوجستية وآليات ومعدات عسكرية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي أو غيره من الممرات غير الشرعية التي تفتحها قوات الاحتلال بالتعاون مع “قسد” في منطقة الحدود بين سوريا والعراق.

روابط ذات صلة

هجوم جديد يستهدف رتلاً للتحالف الأمريكي في العراق

سوريا..أهالي قرية المتينية بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي

انفجار يستهدف رتلاً يحمل معدات للتحالف الأمريكي في المثنى

سوريا.. أهالي قریة في ريف القامشلي يطردون رتلا للاحتلال الأمريكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان حول اثيوبيا بطلب من الاتحاد الأوروبي

شاهد.. سائح فضاء ينشر فيديو لمدار كامل للمحطة الفضائية حول الأرض

اليمن ينتزع كأس بطولة غرب آسيا من السعودية

الجيش البناني يدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة

السفير الروسي بفيينا: طهران لديها عزيمة قصوى لإحياء الاتفاق النووي

مواد غذائية مثالية للغدة الدرقية