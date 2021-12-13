خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة باعتداء تركي

العالم - سوريا

وفي تصريح لسانا أكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة أنور عكلة خروج المحطة من الخدمة جراء أضرار لحقت بخط توتر 66 ك ف المغذي لها في قرية أم الكيف- تل جمعة شمال تل تمر بريف الحسكة الغربي.

وبين عكلة أن المحطة تغذي النواحي والقرى والتجمعات السكانية في ريف الحسكة الغربي مشيراً إلى أن ورشات الصيانة ستقوم غداً بالكشف على الخط الذي يقع على خطوط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة المدعومة تركيا.

يذكر انه في وقت سابق اليوم أن القوات التركية قصفت بسلاح المدفعية منازل المواطنين في قرية الطويلة غرب بلدة تل تمر ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.