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الجيش البناني يدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة

الجيش البناني يدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

عقد اجتماع ثلاثي استثنائي، في لبنان برأس الناقورة، برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

العالم - لبنان

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إلى أن الجانب اللبناني تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، والمتكررة للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحميل العدو الإسرائيلي مسؤولية هذه الممارسات العدائية"، مؤكدًا على التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 ومندرجاته.

وأشارت قيادة الجيش، إلى أن الجانب اللبناني دان استخدام المجال الجوي للبنان، بهدف قصف الأراضي السورية، مبديًا اعتراضه على أي أعمال هندسية ينوي العدو الإسرائيلي، تنفيذها في القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، مشددًا على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الازرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، والبقعة B1 المحتلة والنقاط الـ17 التي اعتبرت متحفظا عليها.

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