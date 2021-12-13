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بالتفاصيل.. استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

بالتفاصيل.. استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل (العمر) النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر.

العالم - سوريا

وذكرت "سبوتنيك" إن عددا من القذائف الصاروخية سقطت على القاعدة التي يتخذها جيش الاحتلال الأمريكي في حقل (العمر) النفطي، أكبر حقول النفط السورية، مقرا له ولقوات التحالف الامريكي.

وأكدت مصادر محلية في محيط القاعدة، سماع دوي أربعة انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف كقاعدة غير شرعية لها شرقي ديرالزور.

وبينت المصادر أن تحليقا مكثفا لطيران مسير تابع لقوات الاحتلال الامريكي نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي.

وسبق القذائف التي انهالت على القاعدة الأمريكية غير الشرعية في حقل العمر، هجوم نفذه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الموالين لجيش الاحتلال الامريكي في بلدة (ذيبان) بالقرب من حقل العمر.

وفي سياق متصل أكد مصادر على انتشار مسلحين من تنظيم "قسد" الموالين للقوات الامريكية في بلدة (البصيرة) على مقربة من حقل العمر، فيما يبدو أنه تحضير لمداهمات أو عمل عسكري في المنطقة التي تعرضت لعملية إنزال جوي فجر اليوم أسفرت عن استشهاد ثلاثة مدنيين واعتقال سبعة آخرين.

هذا وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق: بـ"سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية".

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