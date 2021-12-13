الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. تشييع جثمان شاب فلسطيني في نابلس

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

شيعَ الفلسطينيون في مدينةِ نابلس جثمانَ الشهيد جميل الكيال والذي استُشهد برصاصِ الاحتلال الاسرائيلي أثناءَ عمليةِ اقتحامٍ للمدينة.  هذا وقامت قواتُ الاحتلال بحملةِ اعتقالاتٍ واسعة في الضفةِ الغربية والقدس طالت ثلاثين فلسطينياً من بينهم قياديٌ بارز لحركةِ حماس في الضفة .

العالم – خاص بالعالم

شهيد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت المدينة القديمة بهدف القيام بعمليات مداهمة واعتقال ...الشهيد جميل الكيال والذي اصيب برصاصات الاحتلال الاسرائيلي شيعته جماهير مدينة نابلس في موكب مهيب وسط هتافات تمجيدا للمقاومة الفلسطينية وللشهداء .

الاحتلال الاسرائيلي وضمن حملة منظمة لا تتوقف اعتقل خلال الساعات الماضية اكثر من ثلاثين فلسطينيا في الضفة الغربية القدس المحتلة من بين المعتقلين كان الشيخ حسن يوسف احد ابرز قادة حماس في الضفة والذي لم يمضى على الافراج عنه سوى عدة اسابيع ، عمليات الاعتقال في الضفة الغربية تم تكثيفها في الاسابيع الاخيرة تحت مسمى منع المقاومة من تنفيذ اي عمليات مستقبلية .

الاحتلال الاسرائيلي يحاول اخراج الضفة الغربية والقدس المحتلة من اي مستقبل تفاوضي.

روابط ذات صلة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي انطلاقتها الـ54

عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مركزية تنظمها الجبهة الشعبيّة في غزة

شاهد: علم فلسطين يرفع على اكتاف اللاعبين الجزائرييين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبد اللهيان يامل بأن يقوم رئيس تركمانستان بزيارة إلى إيران العام المقبل

خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني... امير عبداللهيان: ايران مستعدة للوصول الى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا

مسؤول إماراتي: نريد تجنب صراع كبير في المنطقة بأي ثمن

ميليشيا الانتقالي يقمع في عدن احتفالات بفوز منتخب اليمن ببطولة غرب آسيا

مصر تعلن إطلاق "المرحلة الثانية" من إعادة إعمار قطاع غزة

أوغلو: تركيا وأرمينيا ستعينان مبعوثين للعمل على تطبيع العلاقات