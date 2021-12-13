شاهد.. تشييع جثمان شاب فلسطيني في نابلس

العالم – خاص بالعالم

شهيد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت المدينة القديمة بهدف القيام بعمليات مداهمة واعتقال ...الشهيد جميل الكيال والذي اصيب برصاصات الاحتلال الاسرائيلي شيعته جماهير مدينة نابلس في موكب مهيب وسط هتافات تمجيدا للمقاومة الفلسطينية وللشهداء .

الاحتلال الاسرائيلي وضمن حملة منظمة لا تتوقف اعتقل خلال الساعات الماضية اكثر من ثلاثين فلسطينيا في الضفة الغربية القدس المحتلة من بين المعتقلين كان الشيخ حسن يوسف احد ابرز قادة حماس في الضفة والذي لم يمضى على الافراج عنه سوى عدة اسابيع ، عمليات الاعتقال في الضفة الغربية تم تكثيفها في الاسابيع الاخيرة تحت مسمى منع المقاومة من تنفيذ اي عمليات مستقبلية .

الاحتلال الاسرائيلي يحاول اخراج الضفة الغربية والقدس المحتلة من اي مستقبل تفاوضي.