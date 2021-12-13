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مسؤول إماراتي: نريد تجنب صراع كبير في المنطقة بأي ثمن

مسؤول إماراتي: نريد تجنب صراع كبير في المنطقة بأي ثمن
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول إماراتي بارز، إن بلاده تريد تجنب صراع كبير بأي ثمن من شأنه أن يورط الولايات المتحدة أو فعليا دول المنطقة.

العالم- الامارات

وأوضح أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في تصريحات لمركز أبحاث مقره الولايات المتحدة "نريد تجنب صراع كبير من شأنه أن يورط الولايات المتحدة أو فعليا دول المنطقة... مصلحتنا هي محاولة تجنب ذلك بأي ثمن".

وأضاف قرقاش أن الإمارات تريد إيجاد "قاسم اقتصادي مشترك" لتحسين العلاقات مع إيران وتركيا وسوريا.

من جهته قال المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله "حان وقت التهدئة وليس التصعيد. إذا كان لدى إسرائيل الرغبة (في التصعيد)، فلن نشاركها".

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قد زار طهران الأسبوع الماضي وشدد على أن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع إيران من أهم أولويات أبو ظبي.

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