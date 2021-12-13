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مصر تعلن إطلاق "المرحلة الثانية" من إعادة إعمار قطاع غزة

مصر تعلن إطلاق
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول حكومي في قطاع غزة إنه من المقرر الإعلان الاثنين عن بدء المرحلة الثانية من المشاريع التي تشرف عليها مصر لإعادة إعمار القطاع عقب العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي.

العالم - مصر

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسي مصري، لافتا إلى أن زيارة هذا الوفد تأتي في سياق دوري لمناقشة المخططات وأعمال التنفيذ الجارية في إعادة عملية إعمار قطاع غزة بعد العدوان الاسرائيلي.

وأشار سرحان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن وزارة الأشغال تتناقش مع الوفد المصري خلال الزيارات لغزة، وكيفية تسريع عملية إعادة الإعمار، والخطوات التالية من الإعمار وإنشاء المجمعات السكنية.

وتوقع ناجي سرحان أن تبدأ مصر بعملية الإعمار بإنشاء المجمعات السكنية الثلاثة (المدرسة الأمريكية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى) وهو ما يزيد على 3 آلاف وحدة سكنية التي أعلنت عنها مصر سابقًا، مرجحا أن يتم الإعلان عن البدء في تلك المجمعات السكنية وعمليات التسوية لها.

وأكد وكيل وزارة الأشغال في غزة، أن الهجوم الإسرائيلي خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 450 مليون دولار، فضلا عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، وما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأوضح المسؤول أن الأضرار المباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية، قدرت قيمتها بحوالي 150 مليون دولار، وقرابة 95 مليونا في قطاع التنمية الاقتصادية و30 مليونا في التنمية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كليًا حتى الآن.

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مصر تعلن إطلاق "المرحلة الثانية" من إعادة إعمار قطاع غزة

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