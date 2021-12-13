أمير عبد اللهيان يامل بأن يقوم رئيس تركمانستان بزيارة إلى إيران العام المقبل

العالم - ايران

وبحث نائب رئيس الوزراء التركماني ووزير الخارجية رشيد مردوف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم (الاثنين) حول العلاقات الثنائية بين البلدين .

وإشار حسين اميرعبداللهيان الى المكالمة الهاتفية بين رئيسي البلدين صباح اليوم وتاكيد آية الله رئيسي على أهمية العلاقات بين البلدين ، معربا عن أمله في أن يقوم الرئيس التركماني قربان قلي بردي محمداوف بزيارة إلى إيران العام المقبل.

بدوره إشار وزير خارجية تركمانستان خلال الاتصال الهاتفي إلى العلاقات الممتازة والواسعة النطاق بين البلدين ، وشدد على ضرورة تطويرها ، مضيفًا ان الاتصال الهاتفي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنظيره وشكره على حسن تنظيم قمة منظمة التعاون الاقتصادي الأخيرة في عشق آباد دليل على الاحترام العميق بين إيران وتركمانستان".