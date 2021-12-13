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الرابعة في أقل من أسبوع... اسقاط طائرة تجسسية صينية الصنع في شبوة

الرابعة في أقل من أسبوع... اسقاط طائرة تجسسية صينية الصنع في شبوة
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية، يوم الاثنين من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع CH4 صينية الصنع في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

العالم-اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء يوم الاثنين، في تغريدة على حسابه بتويتر: "تمكنت دفاعاتنا الجوية قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة".

وكانت دفاعاتنا الجوية تمكنت الجمعة الماضية، من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب".

كما تمكنت الدفاعات الجوية أيضا مساء الأربعاء الماضي، من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع "CH4" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمارب، بالإضافة إلى أخرى نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بذات المحافظة.

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الرابعة في أقل من أسبوع... اسقاط طائرة تجسسية صينية الصنع في شبوة

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