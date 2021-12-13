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واشنطن تعلن إعادة 900 مواطن أمريكي من أفغانستان

واشنطن تعلن إعادة 900 مواطن أمريكي من أفغانستان
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن ساعدت في نقل حوالي 900 مواطن أمريكي ومقيم دائم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب الجيش الأمريكي.

العالم-الامريكيتان

وذكرت الوزارة أن المسؤولين على اتصال بـ"أقل من عشرة مواطنين أمريكيين" لا يزالون في أفغانستان يرغبون في المغادرة ولديهم الوثائق اللازمة للقيام بذلك، دون تقديم جدول زمني بشأن موعد مغادرة هؤلاء الأفراد.

وأفادت بأنها أصدرت أكثر من 8200 طلب تأشيرة هجرة خاص منذ يناير، وأن هؤلاء الأفراد قد تم نقلهم أو يتم نقلهم إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه "في المجموع تم الترحيب بـ74000 أفغاني في الولايات المتحدة".

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي أن ما يقرب من 100 مواطن أمريكي ومقيم دائم شرعي على استعداد لمغادرة كابل.

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واشنطن تعلن إعادة 900 مواطن أمريكي من أفغانستان

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