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إندونيسيا تصدر تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة ضرب منطقة شرق نوسا تينجارا

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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