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أمير عبداللهيان يبعث برقية تهنئة الى نظيرته الالمانية

أمير عبداللهيان يبعث برقية تهنئة الى نظيرته الالمانية
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

بعث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان برقية تهنئة الى نظيرته الالمانية "أنالنا بيربوك" بمناسبة تصديها لمنصب وزارة الخارجية.

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الايرانية في هذه البرقية : إن العلاقات التاريخية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، والتي ترقى الى اكثر من مائة وخمسين عامًا ، أدت إلى تكوين اواصر علاقات راسخة بين البلدين ، وإن هذا الامر القيم واتساق العلاقات القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة ، قد وضعنا برغم التحديات على طريق التفاعل المتبادل والتفاهم المتبادل.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لديهما القدرة على المواجهة المشتركة والبنائة للتحديات في عالمنا المعاصر على الصعيدين الدولي والإقليمي".

كما أعرب وزير الخارجية الايراني عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين وحكومتي إيران وألمانيا بشكل أكبر في المرحلة الجديدة.

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