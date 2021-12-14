رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يتفقد شركة بارس للنظائر المشعة

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان "محمد إسلامي" نائب الرئيس الايراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ، قام صباح الاثنين إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في هذه المنظمة ، بتفقد شركة بارس للنظائر المشعة.

واشاد نائب الرئيس الايراني خلال الزيارة بالجهود المبذولة من قبل منتسبي شركة بارس للنظائر المشعة ومهاراتهم وخبرتهم العصرية ، وقام بتفقد مختبرات إنتاج الأدوية الإشعاعية ، وإنتاج مجموعات الأدوية الإشعاعية ، ومختبرات التعبئة والتغليف ومراقبة الجودة ، و تابع عن كثب عملية إنتاج المستحضرات والادوية المشعة في شركة بارس للنظائر المشعة.

وفي سياق هذه الزيارة ، قدم الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنظائر المشعة عرضا عن منتجات هذه الشركة ، وتقريرًا عن خدمات شركة بارس للنظائر المشعة بصفتها المسؤول الوحيد عن إنتاج وتوريد الأدوية الإشعاعية ومجموعات الأدوية الإشعاعية في إيران إلى مراكز الطب النووي في جميع أنحاء البلاد .

الجدير بالذكر أن ازاحة الستار عن البوابة الجديدة لشركة بارس للنظائر المشعة كان ضمن برامج زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية لهذه الشركة.