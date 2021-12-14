الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الزراعة اللبناني: الحرب على اليمن يجب ان تنتهي

وزير الزراعة اللبناني: الحرب على اليمن يجب ان تنتهي
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكَّد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أنَّ "كلّ الفصائل والقوى السياسية لها وزنها وقيمتها وشعبيتها في البرلمان وحزب الله موجود في البرلمان والحكومة وقام بعمل مقاوم وقدَّم شهداء في سوريا دفاعًا عن لبنان، لذا فإنّ حزب الله شرعي وسلاح المقاومة شرعي"، مشيرًا إلى أنَّه "لا يوافق بتاتًا على حديث السعودية عن ارتهان الدولة اللبنانية لحزب الله".

العالم-لبنان

وأوضح الحاج حسن في حديثٍ تلفزيوني أنَّ "سوريا دولة جارة ودولة شقيقة ولطالما كانت إلى جانب لبنان، ومن غير الطبيعي بتاتًا أن نوقف الترانزيت أو نغلق الحدود بين لبنان وسوريا، ولا يوجد أي أمرٍ يمنع الحديث بين دمشق وبيروت، ويجب أن يكون هناك مفهوم العمل التّعاوني الزراعي بين لبنان وسوريا".

وعن حرب اليمن، رأى وزير الزراعة أنَّها "أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم، فلا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات آلاف القتلى والمشرّدين والجياع ويبحثون عن أمل ولا يجدونه ويقول بأنّ الحرب يجب أن تستمر، وبغض النظر عن السبب والمسبب، ولينتصر من يشاء، لكن على الحرب أن تنتهي".

ولفت إلى أنَّه "لا يمكن محاسبة شخص قبل توليه المسؤولية، ويحق لأي إنسان أن يتحدّث عن أيِّ شيء في هذه الدنيا وهي حرية رأي"، مبيّنًا أنَّ "استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أتت من تلقاء نفسه ولم يفرضها عليه أحد، وأنا أتبنّى رأيه".

وعن القطاع الزراعي، شدَّد الحاج حسن على أنَّ "القطاع يواجه العديد من الصعوبات ولكن الأمل دائمًا موجود والعزيمة موجودة، لذا فإن إمكانية التّحسين قائمة"، آسفًا أنَّ "وزارة الزراعة لا تمتلك أي داتا ولا يمكن لأحد تحديد حجم الأموال التي يؤمّنها القطاع الزراعي للدّولة اللّبنانية".

روابط ذات صلة

الجيش البناني يدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة

هذا ما قاله عون للمبعوث الأممي غير بيدرسون حول سوريا

الشيخ الخطيب: فتح الحدود البرية السورية  امام اللبنانيين خطوة ايجابية

‏استجرار الكهرباء الى لبنان.. سوريا جاهزة ومصر متعثّرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العملة الأفغانية تفقد 30% من قيمتها مقابل الدولار خلال 3 أشهر

إصابات كورونا تقفز حاجز الـ 50 مليون في أمريكا

تركيا شريكةً في إنتاج القحط: الجزيرة لم تَعُد 'خزّان البلد'

بالفيديو.. تظاهرة رافضة لتأجيل الانتخابات في ليبيا

الرئيس الجزائري يزور تونس غدا لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين

الشيخ رائد صلاح : عشت كل أيامي في السجن معزولا