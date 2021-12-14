إصابات كورونا تقفز حاجز الـ 50 مليون في أمريكا

العالم - الأميركيتان

وقالت جامعة "جونز هوبكنز" في بيان، "بلغ عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء 50 مليون و62 ألف و 33 حالة، وقتل الفيروس أكثر من 798000 حالة منذ بداية الوباء".

وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.

كما دفع تجدد الإصابات بفيروس كورونا حكومات في العالم إلى إعادة فرض تدابير لا تحظى بتأييد شعبي، بما يشمل قرارات إغلاق رغم توفر اللقاحات.

وتتسابق فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ومحاولة اكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك.

وأكد العلماء أن حظر السفر سيساعد في إبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، لكن إيقافه في مساره يكاد يكون مستحيلا.