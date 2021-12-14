ولي عهد أبوظبي يقبل دعوة "بينت" لزيارة "تل ابيب"

العالم - الإمارات

وكان "بينت" قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء الأحد، في أول زيارة رسمية علنية لرئيس وزراء إسرائيلي للإمارات.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر قولها إن "إسرائيل" ستحاول، عبر هذه الزيارة، السعي لتطوير العلاقات مع الإمارات، وحثها على خفض مستوى علاقاتها بإيران، بحسب الصحيفة.

وقال بينت في تصريحات فور هبوطه في أبوظبي أمس: "هذا استقبال رائع، أنا منفعل جداً من وجودي هنا في أول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي. إننا نتوقع تعزيز العلاقات..".

إلى ذلك، قال "نفتالي بينت" لدى ركوبه الطائرة عائدا من الإمارات: "لقد أجرينا محادثات عميقة، ليس فقط لبناء سلام بين الزعماء وإنما أيضا بين الشعوب. أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد على الاستقبال الدافئ على نحو خاص، أجرينا محادثات عميقة وصادقة ومهمة، تحدثنا خلال اليوم عن تعزيز العلاقات بين الدول وهدفنا هو توسيع العلاقات كي لا يبقى السلام بين الزعماء وإنما سلام بين الشعوب. أغادر الإمارات وأنا مفعم بالتفاؤل الكبير من أن هذه العلاقة هي حجر أساس لعلاقات متشعبة في كل المنطقة" حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد" قد زار الإمارات أواخر يونيو/حزيران الماضي، وقام بتدشين أول سفارة للكيان المحتل في منطقة الخليج الفارسي.